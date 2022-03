Wisselende reacties op mogelijke aanstelling Van Nistelrooij bij PSV 1

Het gerucht gaat dat nieuwe algemeen directeur Marcel Brands een nieuwe poging wil wagen om Ruud van Nistelrooij aan te stellen als trainer van PSV. De huidige beloftentrainer zei een maand geleden nog niet klaar te zijn voor die stap. Nu probeert de club hem over te halen door Fred Rutten als sterke assistent naast hem weg te zetten. Het leidt tot wisselende reacties bij prominenten en oude bekenden.

Wie goed naar Huub Stevens luistert, hoort achter elkaar zijn twijfels. "Ik vind Ruud van Nistelrooij een hele goede trainer. Maar hoeveel jaar zit hij nou daadwerkelijk in het trainersvak. Het opleiden van spelers is heel anders dan het omgaan met de druk van het presteren."

Als de geboren Limburger terugkijkt op zijn eigen carrière, heeft hij eerst nog veel ervaring opgedaan voordat hij begon aan het echte werk. "Ik heb zo'n zeven jaar in de opleiding bij PSV gewerkt. Toen werd ik hoofdtrainer van Roda JC. Maar het échte werk begon pas bij Schalke 04. Toen kreeg ik ineens te maken met Europees voetbal. Ruud krijgt nu mogelijk te maken met Champions League voetbal. Dat is toch heel anders dan wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie."

Allesomvattend, adviseert Stevens om nog even te wachten. "Als hij de keuze nog altijd heeft, moet hij het nu niet doen. Maar de vraag is of PSV kan en wil wachten. Het is een moeilijke situatie voor hem. Je zit bij de club van je hart maar dat kan heel snel veranderen. Ik zou nog even wachten."

Voormalig trainer Aad de Mos heeft het vooral over de geloofwaardigheid van Van Nistelrooij. "Als hij nu alsnog trainer van PSV 1 gaat worden, dan is hij niet meer geloofwaardig. Een maand geleden zei hij er nog niet klaar voor te zijn."