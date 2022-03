Wachten op privacy instellingen... Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. Volgende Vorige 1/4 Grote brand in opslag van timmerbedrijf in Oploo

In een opslag aan de Deurneseweg in Oploo woedt woensdagochtend een grote brand. Het is de opslag van een timmer- en aannemersbedrijf, waar volgens de Veiligheidsregio onder meer veel hout in opgeslagen staat.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Aan de opslag zit een huis vast, alle bewoners daarvan staan buiten. Het is volgens de Veiligheidsregio nog niet duidelijk of het huis ook in brand staat. De opslag staat volledig in brand, de rook is van veraf te zien. Meerdere omwonenden staan van een afstandje naar de brand te kijken.