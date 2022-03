Kunstrijdster Lindsay van Zundert zeker van WK-finale

Van Zundert behaalde een score van 58,49

Met een goede korte kür heeft Lindsay van Zundert zich op het WK in Montpellier verzekerd van een plek in de finale. De 17-jarige kunstrijdster uit Etten-Leur kreeg een score van 58,49. Halverwege de wedstrijd woensdag werd al duidelijk dat die score goed genoeg is voor de vrije kür van vrijdag. Vorig jaar debuteerde ze op het WK met de 16e plek.

Luuk van Grinsven Geschreven door