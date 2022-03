Crash zorgt voor einde seizoen van motorcrosser Roan van de Moosdijk

Einde seizoen voor Roan van de Moosdijk

Hoewel het seizoen pas net is begonnen, kan Roan van de Moosdijk de wereldtitel in de MX2 al vergeten. Het motorcrosstalent uit Eindhoven ging afgelopen weekend onderuit tijdens de kwalificatierace in Argentinië. Nu blijkt dat zijn schouder gebroken is. ‘’Het herstel gaat maanden duren.’’

Luuk van Grinsven Geschreven door

Van den Moosdijk raakte de vorige MX2-race in Mantova al geblesseerd aan zijn schouder. ‘’We wisten al dat er een scheurtje zat. Toch zijn we afgelopen weekend afgereisd naar Argentinië." De val in Argentinië zorgde voor enorm veel extra schade bij de Eindhovenaar. "De schouder is van zijn plek af en moet geopereerd worden." Vlak na de race in Argentinië werden foto’s gemaakt van de schouder. "Toen dachten ze dat het alleen een sleutelbeenbreuk was. Maar de medische kwaliteit is daar niet zo goed", zegt het motorcrosstalent. Daarom moest hij dinsdag langs bij het ziekenhuis voor betere foto’s.

"Als ik dit nu niet goed laat herstellen, kan ik er mijn leven lang last van blijven houden."

"We hoeven niet over weken te praten. Het kan maanden gaan duren", zei de arts tegen Van de Moosdijk. "Als ik dit nu niet goed laat herstellen kan ik er mijn hele leven lang last van blijven houden. Dus we hebben met het team besloten om dit nu goed te doen en volgend jaar sterk terug te keren.’’ De 21-jarige motorcrosser kan dus lange tijd niet in actie komen. "Met operatie, herstel en revalidatie gaan we uit van drie maanden. Dat is wel heftig", zegt hij teleurgesteld. "In Argentinië probeerden we het kampioenschap nog te redden met een slechte schouder. Maar door de valpartij is het seizoen definitief voorbij." Bekijk hier de crash in Argentinië: