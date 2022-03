Tuinder René vreest gevolgen torenhoge gasprijs: 'Niemand is hier blij mee'

1/1 Tuinder René heeft last van hoge energieprijzen: ‘Bang voor de nasleep'

Door de hoge energieprijzen gaan veel glastuinbedrijven het moeilijk krijgen. Tuinder René Tielemans (50) uit Boekel merkt dat het een duur grapje kan worden. “De energieprijzen zijn schrikbarend hoog”, zegt hij terwijl hij door zijn komkommerkassen loopt.

René vreest vooral voor de gevolgen op de lange termijn: “Ik ben bang voor de nasleep van de oorlog in Oekraïne.” Hij ziet een trieste toekomst. “De gasprijzen voor de komende drie jaar worden gigantisch hoog”, baalt de tuinder.

De tuinder wijst een paar jonge komkommerplantjes aan. “Deze hebben wij zaterdag geplant”, zegt hij. Maar normaal gesproken zou het hier al helemaal volhangen met grote, groene komkommers. “Een gedeelte van onze energie hebben wij vastgezet, dertig procent van die energie is voor een vaste prijs. De rest niet.” René legt uit dat de kassen daarom pas laat volgeplant worden. Als het buiten warmer is, hoeft er immers minder gestookt te worden. De hoge energieprijzen zorgen zo voor lege kassen.

Het zweet staat hem op het hoofd en niet alleen door de warmte in de kas. “Aan alle kanten zet het druk op de organisatie. Wij zijn niet blij, de medewerkers zijn niet blij en de mensen in de supermarkt zijn niet blij”, zucht hij.

Dat merkt hij niet alleen in de portemonnee, maar ook op de werkvloer: “Wij werken met veel uitzendkrachten, die hebben tijdelijk ergens anders werk moeten zoeken." Maar ook de prijzen in de supermarkt gaat omhoog. “Normaal vormt energie 10 procent van de kostprijs van een komkommer, nu is dat meer dan de helft.”

Volgens brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland wordt er aan een oplossing gewerkt. “Wij verwachten dat 40 procent van de bedrijven in de problemen gaat komen. Door die hoge prijzen worden veel toekomstplannen onmogelijk”, zegt een woordvoerder. “Een oplossing kan zijn om meer bedrijven met subsidies te steunen."

“Wij gaan het wel overleven”, sust René terwijl hij zijn kas uit loopt. Opgeven is zeker geen optie volgens de tuinder. Volgens hem is de glastuinbouw sector nu nog gezond. "Het moet alleen niet te lang duren”, sluit hij af.