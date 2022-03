Vader en zoon bouwen de pannenkoekenmachine van Buurman en Buurman

Vader Kees en zoon Bram van Dijk met de pannenkoekenmachine van Buurman en Buurman.

De hilarische filmpjes van Buurman en Buurman. Wie is er niet groot mee geworden? Vader Kees en zoon Bram van Dijk uit Heesch zijn er zo door gefascineerd dat ze de uitvindingen van het jolige duo in het echt nabouwen. Met als primeur: de pannenkoekenmachine. "Voor mekaar!"

Junior en senior Van Dijk keken altijd al met veel plezier naar de kinderserie. Maar het was zoon Bram die zich afvroeg of de uitvindingen van Buurman en Buurman ook in het echt zouden werken. Hun vorderingen legden ze vast op camera. "Ik vind het supergrappig dat ze zo overtuigd zijn wat ze doen, maar dat er tóch zo veel fout gaat", zegt Bram. "Ze maken alles stuk en repareren het daarna. Hun optimisme is heel bijzonder. Het is mooi dat zo veel technisch vernuft samen kan gaan met ongelofelijke domheid." In het bouwen van de uitvindingen zag Bram een mooi familieproject. In de koude schuur van vader Kees analyseerden ze alle details van de pannenkoekenmachine en keken ze welke onderdelen nodig zijn.

De buurmannen vinden dat het bakken van pannenkoeken stukken sneller kan en bedenken er een oplossing voor. Via een waterpomp gaat het beslag naar een pan op het fornuis. Als de ene kant gaar is, wordt de pannenkoek in een tweede pan gedraaid. Vervolgens slaat een hamer op het handvat van de pan, waardoor de pannenkoek wordt gelanceerd. Aan een van de buurmannen de taak die met een schaal te vangen. Al gauw merken Bram en Kees dat het nabouwen van de uitvinding geen eenvoudige opgave is. "Gelukkig is mijn vader megahandig en heeft hij heel veel zooi staan. Ik hoef dus maar met een idee te komen en dan maken we het", vertelt Bram.

We kijken naar de volgende uitvinding.

Na anderhalve dag meten, lassen, zagen en boren is het zover: tijd om de proef op de som te nemen. Met échte pannenkoeken. Het beslag blijft eerst nog aan de pan zelf kleven en naar de perfecte draaisnelheid moeten de heren even zoeken. Maar met een klein beetje hulp lukt het daadwerkelijk: met een klap van de hamer vliegen kakelverse pannenkoeken op een schaal. Hij bestaat dus en staat in Heesch: dé pannenkoekenmachine van Buurman en Buurman. En nu? Bram: "We kijken naar de volgende uitvinding. Misschien wel een droogmolen die je buiten zet voor de was, die we gaan ombouwen tot draaimolen."