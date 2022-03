NAC wil aandelen verkopen aan City Football Group, fans zijn teleurgesteld

De aandeelhouders van NAC willen hun aandelen verkopen aan City Football Group, het bedrijf achter Manchester City. Dat laat de club woensdag weten. Eerder leek het erop dat bouwondernemer Karel Vrolijk de club over zou nemen, maar hij wordt nu definitief bedankt voor zijn inspanningen.

In januari werd bekend dat Vrolijk de aandelen van NAC over wilde nemen. Uiteindelijk stak de Raad van Commissarissen daar vorige maand een stokje voor, omdat er 'alternatieve voorstellen' waren.

De club heeft de afgelopen weken alle opties onderzocht. City Football Group trekt nu dus aan het langste eind. "Wij hebben de aandeelhouders de uitkomsten gepresenteerd. Op basis daarvan hebben zij ervoor gekozen om hun aandelen te verkopen aan City Football Group. Alle andere partijen, zijn hiervan op de hoogte gebracht en bedankt voor hun inspanningen.

Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan

City Football Group werd in 2013 opgericht door sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi en is vooral bekend als eigenaar van verschillende voetbalclubs. Naast vlaggenschip Manchester City zijn bijvoorbeeld clubs als New York City en Melbourne City in handen van het bedrijf. Sinds 2020 geldt dat ook voor Lommel SK, dat op het tweede niveau van België uitkomt.

Ook in Breda is City Football Group zeker niet onbekend. Eerder was er al een samenwerkingsverband met NAC. Toen werden bijvoorbeeld talenten als Angeliño, Thierry Ambrose en Manu Garcia tijdelijk in Brabant gestald.

Fans boos

Op Twitter is niet iedereen even enthousiast over het plan van NAC. Meerdere fans vrezen dat de identiteit van de club hiermee te grabbel wordt gegooid. "NAC valt in handen van Arabieren. Veel geluk met jullie bloedgeld", schrijft ene Erik. En Ronnie voegt toe: "NAC Breda City klinkt ook voor geen meter."

Overigens is het nog niet helemaal zeker dat NAC daadwerkelijk in handen valt van City Football Group. De Raad van Commissarissen, Stichting NOAD, de KNVB en de gemeente Breda moeten hun goedkeuring nog geven.