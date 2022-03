Michael van Gerwen klaar voor bomvol Ahoy: 'Winnen is het enige medicijn'

Michael van Gerwen

Er is veel veranderd sinds de laatste keer dat Michael van Gerwen in een gevuld Ahoy stond. De darter uit Vlijmen raakte hopeloos uit vorm, pakte zijn laatste majortitel meer dan een jaar geleden en zakte inmiddels af naar plek 4 op de wereldranglijst. Maar donderdagavond keert hij terug in Rotterdam als koploper van de Premier League. "Ik heb best een beetje talent."

Sven de Laet & ANP Geschreven door

Ondanks die mindere periode, kijkt de 32-jarige Van Gerwen er niet van op dat hij de ranglijst aanvoert. "Het is niet dat ik nu ineens veel beter speel, maar wel een stuk efficiënter. Daar gaat het om: toeslaan op het juiste moment." Slapeloze nachten heeft Van Gerwen trouwens niet gehad van zijn vormdip. "Het is gewoon een kwestie van hard blijven werken, vertrouwen in jezelf houden en er altijd voor de volle honderd procent voor gaan."

"Spelen zonder publiek geeft een heel ander soort druk."

Al is er volgens Mighty Mike maar één medicijn dat echt helpt om er weer bovenop te komen: "Wedstrijden en toernooien winnen." Waarom juist dat laatste de afgelopen jaren maar weinig lukte, is voor Van Gerwen ook duidelijk. "Spelen zonder publiek geeft een heel ander soort druk. Dat heeft de resultaten zeker beïnvloed. Plotseling waren er ook veel meer spelers die toernooien wonnen."

"De opkomst gaat me zeker kippenvel bezorgen."

Logisch dus, dat hij dolblij is nu Ahoy donderdag weer tot de nok toe gevuld is. Dat is trouwens voor het eerst sinds Raymond van Barneveld afscheid nam van de sport. Inmiddels heeft Barney een comeback gemaakt, maar voor een plek in de Premier League, komt hij nog tekort. "Ik moet het nu helemaal alleen doen", lacht Van Gerwen. "Dat zorgt voor extra druk. Maar ik kijk uit naar de opkomst. Die gaat me zeker kippenvel bezorgen."