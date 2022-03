Monumentaal herenhuis vol oude details te koop: 'Wel compleet verbouwen'

Het huis heeft van buiten al een historische uitstraling (foto: ZY makelaars). De keuken is flink verouderd (foto: ZY makelaars). Het huis heeft twee badkamers (foto: ZY makelaars). De originele schouw in de woonkamer (foto: ZY makelaars). Volgende Vorige 1/4 Het huis heeft van buiten al een historische uitstraling (foto: ZY makelaars).

Plafondlijsten, een originele tegelvloer en schouwen: allemaal te vinden in dit monumentale herenhuis. Wie de oude details wil behouden maar er wel een bewoonbaar huis van wil maken, moet alleen wel van klussen houden. "En daar gaat een paar ton inzitten."

Aan de Haagsemarkt in de Bredase buurt Princenhage staat sinds drie weken een monumentaal herenhuis te koop op Funda voor 850.000 euro. Van buiten straalt het huis al een historisch gevoel uit door de witte kleur en de bouwstijl vol ornamenten.

Het huis staat aan de Haagsemarkt in Breda (foto: ZY makelaars).

Ook in de hal reis je terug in de tijd door de originele tegelvloer. Wie verder loopt, valt het meteen op dat er flink wat werk aan de winkel is. "Het huis moet compleet gerenoveerd worden", is op Funda te lezen.

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst is de tegelvloer (foto: ZY makelaars).

Alle kamers, de keuken en badkamers in het huis staan nagenoeg leeg en zijn flink verouderd, maar de hoge ornamenten plafonds springen direct in het oog. Op de begane grond zijn er naast de sierlijke plafondlijsten nog meer oude ornamenten te zien. Er staat een originele schouw in de woonkamer.

De oude details zijn nog goed zichtbaar (foto: ZY makelaars).

De begane grond van het huis (foto: ZY makelaars).

Een plafondlijst (foto: ZY makelaars).

Op de eerste verdieping staat ook een karakteristieke schouw in de ruime slaapkamer. In de ruimte daarnaast hangt een ouderwetste droogkap, zoals je die vroeger in een haarsalon zag.

De ouderwetse droogkap (foto: ZY makelaars).

Er staat ook een schouw op de eerste verdieping (foto: ZY makelaars).

Op de tweede verdieping zijn vier slaapkamers. Drie kamers hebben een dakraam en een slaapkamer heeft een dakkapel. Het huis heeft een diepe tuin en een garage.

Via de overloop op de tweede verdieping kom je bij vier slaapkamers uit (foto: ZY makelaars).

Via de tuin kom je in de garage (foto: ZY makelaars).

De garage is ook te bereiken via een poort aan kant van een parkeerplaats (foto: ZY makelaars).

Dan is er nog een kelder die te betreden is via een luik in de keuken op de begane grond. Via een stenen trap kom je in de oude gewelven kelder terecht. "Deze kan bijvoorbeeld goed als wijnkelder dienen", oppert makelaar Monique de Roos.

Via een luik in de keuken kom je in de kelder (foto: ZY makelaars).

De kelder kan een wijnkelder worden (foto: ZY makelaars).

Maar wat kost het om dit herenhuis helemaal naar wens te laten maken? "Met een miljoen zal je niet klaar zijn. Er gaat echt wel een paar ton in om het helemaal naar wens te maken." Maar dan heb je qua locatie wel een buitenkans te pakken, volgens haar. "Alle panden rond de Haagsemarkt zijn opgekocht door beleggers dus dit is een unieke kans om een huis te bemachtigen."