Zonder mondkapje in trein of bus: 'Een glimlach is wel weer even wennen'

Met het verdwijnen van het mondkapje in het openbaar vervoer en het wegvallen van de testverplichting bij grote evenementen is er officieel een eind gekomen aan de coronamaatregelen. Toch is dat ook weer even wennen. “We zijn geneigd afstand te houden als het lastig wordt.”

Na één jaar en negen maanden is er woensdag een eind gekomen aan het mondkapje in het openbaar vervoer. De testverplichting bij grote evenementen is ook vervallen en dat betekent dat er geen coronamaatregelen meer zijn. Dat is wel wennen, denkt gedragsdeskundige Leo Ligthart.

Wie de trein in stapt, is het misschien niet meer gewend een glimlach te krijgen van een medereiziger. "Door het mondkapje kunnen we de mond niet zien en dat is een belangrijk deel van onze gezichtsexpressie", vertelt de klinisch neuropsycholoog. "We letten dan op de ogen en daar kunnen we expressie uit halen."

Dat mensen weer dichter in de buurt komen, is ook weer even wennen nu de anderhalve meter niet meer nodig is. "Veranderingen zijn altijd wennen. Het zit in ons karakter om afstand te houden als het lastig wordt. Dat zien we ook terug bij eerdere epidemieën als de pest en de Spaanse griep."

Toch is het typerend voor het menselijk gedrag om niet te lang bij de pakken neer te zitten in crisistijd, weet hij. "Tijdens een pandemie zijn mensen geneigd om niet te lang bij het negatieve stil te staan, maar door te gaan."