Peter Gillis onwel geworden en met loeiende sirenes naar het ziekenhuis

Het was woensdag schrikken op camping Het Prinsenmeer. Eigenaar Peter Gillis, bekend als meneer Hatseflats van het SBS6-programma Massa is Kassa, werd er plots onwel. Hij ging met de ambulance naar het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. "Maar er is niets aan de hand. Misschien moet ik afvallen."

"Nee, nee", zegt Gillis donderdag lachend aan de telefoon. "Ik voel me prima. Ik ging gisteren met loeiende sirenes het terrein af en ze hebben in de ambulance mijn shirt opengeknipt, dus het zag er eng uit, maar er is niets aan de hand."

'Opgelaaid'

Gillis was bij zijn zoon Mark en voelde zich plots niet goed. "Ik had een lage bloeddruk, dus toen heeft onze Mark de ambulance gebeld. Toen hebben ze me opgeladen. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht.

In de ambulance ging hij meteen aan het infuus. In het Elkerliek Ziekenhuis kreeg hij een CT-scan. Op de scans was niets te zien. "Heb er nog worstenbroodje gegeten. Toen mocht ik weer gaan."

Bloedsuikerspiegel

Voor de zekerheid krijgt Gillis wel nog wat vervolgonderzoekjes. Zo heeft hij onder meer een te hoge bloedsuikerspiegel.

"In combinatie met de stress is dat misschien niet zo'n goede combinatie. Tja, misschien toch afvallen he? Ik word steeds dikker. Voordat je het weet dragen ze me van het terrein af en lig ik tussen zes planken. Is toch oppassen."

Geruchten

Na het incident verspreidden zich in lokale WhatsAppgroepen geruchten dat Gillis een hersenbloeding zou hebben gehad.

"Nee, ik had misschien die symptomen. Misschien dachten ze dat. Maar dat is allemaal niet zo. Ik zit nu gewoon in munne Royce meej ons Nicole."