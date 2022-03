Vuilniszakken vol drugsresten en 160 kilo afval gedumpt in natuurgebieden

In beekjes in Nuenen en Tilburg zijn tientallen vuilniszakken vol drugsresten en 160 kilo afval gevonden. Waterschap De Dommel dat over de riviertjes gaat, schrijft op Twitter: “Heel schadelijk voor de natuur en uren werk om deze bende van een ander op te ruimen.”

De vuilniszakken werden gevonden in een beekje aan de Hooidonkseweg in Nuenen. Het ging om tientallen vuilniszakken. “Ze waren gevuld met potgrond. Ook lagen er jerrycans en die bleken gevuld te zijn met Pokon. Dat is duidelijk gebruikt om spul te laten groeien”, zegt een woordvoerder van het waterschap.

Een gespecialiseerd bedrijf moest worden ingeschakeld om de troep op te ruimen. Het waterschap draait op voor de kosten.

Afgelopen maandag werd op drie plekken in natuurgebied Moerenburg in Tilburg afval in beekjes gevonden. In totaal ging het om 160 kilo. De rommel is ondertussen opgeruimd.