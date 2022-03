Dode hond gevonden in de Maas, zoektocht naar het baasje

Een lugubere vondst in de zijtak van de Maas bij Vortum-Mullem. Een muskusrattenbestrijder vond daar donderdagochtend een dode hond in het water. Er wordt nu druk gezocht naar het baasje van het dier.

Als die er al is, vertelt een woordvoerder van De Dierenambulance over de vondst van de bruine hond, vermoedelijk een pitbull of staffordshireterriër. "Het dier is gecontroleerd op een chip, maar die werd niet gevonden." Maar het is wel mogelijk dat het die ooit wel had. "Het lijf was al zo ver ontbonden, dat zo'n chip al makkelijk verdwenen zou kunnen zijn."

Dat geeft meteen aan hoe lang het dier al in het water lag. "Je kon de ingewanden al zien. Dan heb je het niet over een paar dagen."

Waarschijnlijk heeft de hond al die tijd in datzelfde stuk gelegen. "Volgens de muskusrattenbestrijder die hem vond, is die zijtak van de Maas volledig afgesloten. Hij kan dus niet door het water een eind zijn meegevoerd."

Getuigen gezocht

De Dierenambulance hoopt dat snel duidelijk is waar de hond vandaan komt. "Als iemand het dier mist, dan kan die zoektocht hiermee worden afgesloten. En mocht het dier helaas bewust gedumpt zijn, dan roepen we eventuele getuigen op zich te melden."

Weet je meer over de hond, dan kun je dat aan de Dierenambulance melden via 085-273 88 99.