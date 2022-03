Forse toename aantal goederentreinen houdt Vught in de ban

Theo Smit is een van de 32 bezwaarmakers tegen de spoorombouw in Vught (foto: Tonnie Vossen)

Theo Smit is na twintig jaar wel gewend aan het treinverkeer voor zijn huis in Vught. Dagelijks komen er de nodige intercity's, stoptreinen en goederentreinen voorbij. Daar heeft hij geen problemen mee. Sterker nog: hij kocht dit huis aan het spoor juist omdat hij voor zijn werk in Amsterdam dagelijks de trein neemt. Toch staat hij deze week voor de Raad van State om samen met 31 anderen bezwaar te maken tegen een forse toename van het goederenvervoer.

De Raad van State buigt zich donderdag en vrijdag over 32 bezwaren uit Vught. Bewoners, organisaties en ook bedrijven verzetten zich tegen plannen voor ombouw van het spoor. Het ministerie wil een aftakking maken van de Betuwelijn en dat zou voor Vught een forse toename van het goederenvervoer betekenen. “En die treinen zullen vooral ’s nachts gaan rijden”, zegt Theo.

“We hebben het over zeventig goederentreinen per 24 uur.”

Dat hij nu bezwaar maakt tegen de plannen die het ministerie heeft met het spoor in Vught heeft te maken met de aantallen goederentreinen waar ze in Vught straks mee te maken krijgen. “Dan hebben we het over zeventig goederentreinen per 24 uur.” En goederentreinen geven nou eenmaal veel meer overlast voor omwonenden, weet Theo. “Die denderen veel langer door, maken meer lawaai en geven veel meer trillingen.” Net als de andere bezwaarmakers is hij bang dat zijn woon- en leefklimaat erdoor wordt aangetast.

“Die trillingen hebben invloed op de gezondheid."

“Er zijn nu al bewoners die slecht slapen vanwege de nachttreinen”, benadrukt hij. “Die trillingen hebben invloed op de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, maar de overheid houdt daar geen rekening mee.” Daarnaast geeft het schade aan de huizen. Als het spoor wordt omgebouwd zal een groot stuk daarvan, iets meer dan anderhalve kilometer, verdiept worden aangelegd. Dat is een tegemoetkoming aan de inwoners van Vught die niet wilden dat de spoorwegovergang voortdurend dicht zou zijn. Theo Smit noemt die oplossing ‘belangrijke winst’, want het betekent dat het verkeer over het spoor door kan gaan.

"Je zult ook rekening moeten houden met de mensen die langs het spoor wonen.”