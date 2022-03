'Rasta-overvaller' die Eindhoven in greep hield gaat alsnog de cel in

De Eindhovense 'Rasta-overvaller' die eind 2018 en begin 2019 een reeks gewapende overvallen pleegde in de regio Eindhoven gaat alsnog zestien jaar de cel in. Tot dat oordeel kwam het gerechtshof in Den Bosch donderdag. Hij is schuldig aan zes gewapende overvallen, een poging daartoe én poging tot doodslag op een gevangenisbewaarder.

In maart 2020 kreeg de man ook al 16 jaar opgelegd door de rechtbank. Drie weken eerder eiste de officier van justitie zestien jaar tegen de 52-jarige man uit Eindhoven.

Het hof is net als de rechtbank van oordeel 'dat een langdurige celstraf de enige manier is om de maatschappij te beschermen tegen deze man'. Hij moet daarom alsnog 16 jaar de cel in. Daarnaast moet de man een schadevergoeding betalen van ruim 17.000 euro.

Onrust in Eindhoven en omgeving

De Eindhovenaar werd bekend als de 'Rasta-overvaller' omdat hij een pruik droeg met rastahaar. Hij hield Eindhoven in zijn greep met een serie overvallen die maandenlang onopgelost bleef. Tijdens het hoger beroep is hij van twee van de acht overvallen vrijgesproken. Toch is dat niet genoeg voor een strafverlaging, concludeert het hof.

Tussen december 2018 en maart 2019 heeft de man die zes overvallen gepleegd op verschillende winkels in Eindhoven en een casino in Oss. Hij probeerde ook een man in de garage van diens woning te overvallen. Daar hield het slachtoffer een gebroken oogkas aan over.

Tijdens een eerdere rechtszaak deelde justitie veel bewijs,. Zo is de man door zijn ex-vriendin op beelden herkend. De politie vond in de kruipruimte van zijn huis een wapen, vermommingen en geld dat werd buitgemaakt bij de overvallen Ook zijn fiets die gebruikt werd bij de overvallen is keer op keer herkend.

Poging tot doodslag

De man is ook veroordeeld voor een poging tot doodslag op een gevangenisbewaarder. De gevangenisbewaarder vroeg de man zijn cel in te gaan. Hij weigerde en viel de bewaarder aan. De bewaker viel bewusteloos op de grond, maar de man bleef tegen zijn hoofd schoppen.

Volgens de advocaat van de overvaller betrof het noodweer en voelde de man zich bedreigd. De man verklaarde echter zelf in hoger beroep dat de gevangenisbewaarder ‘gewoon de verkeerde is tegengekomen’.

ZIE OOK: Serie gewelddadige overvallen in Eindhoven: 'Rasta-overvaller' draait 16 jaar de cel in