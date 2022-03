'Rasta-overvaller' vrijgesproken van 2 overvallen, maar toch 16 jaar cel

Vrouwe Justitia. (Foto: ANP)

De 'rasta-overvaller' die eind 2018 en begin 2019 een reeks gewapende overvallen pleegde in de regio Eindhoven is in hoger beroep vrijgesproken van twee gewapende overvallen. Zes andere overvallen zijn wel bewezen. Het hof vindt deze zaken ernstig genoeg om de 16 jaar celstraf die de rechtbank had opgelegd, te handhaven.

Ron Vorstermans Geschreven door