Olena werkt nu als pedicure: 'Nederlandse vrouwen hebben zachtere voeten'

Olena Kondratieve (50) kan het weten: de voeten en handen van Nederlandse vrouwen zijn duidelijk anders dan die van Oekraïense vrouwen. "Nederlandse vrouwen hebben zachtere voeten." Ze vluchtte uit Oekraïne, kwam op verhaal in Eindhoven en ging snel weer aan de slag als pedicure en manicure.

Ze woonde in Cherson en hoorde op de eerste dag van de oorlog een bom inslaan. "Ik werd op 24 februari wakker van een explosie. Een luchthaven was gebombardeerd. Anderhalf uur staarde ik voor mij uit. Ik was helemaal van slag. Ik kon het niet geloven."

"Tot nu toe heb ik alleen Nederlandse vrouwen gehad", zegt ze lachend. Mannen komen nog niet langs. Al dertig jaar is Olena pedicure en manicure. Ze na heeft in Oekraïne al heel wat handen en voeten gezien.

Ze vluchtte en werd opgevangen bij een stel in Eindhoven. Ze spreekt geen Engels en daarom gaat de communicatie via een app waarbij de Nederlandse tekst in het Oekraïens wordt uitgesproken en andersom.

Vriendinnen van het stel komen nu bij haar om de voeten en handen te laten behandelen. Deze ochtend is Dynke van den Hurk aan de beurt. De voeten worden eerst door Olena in een voetenbadje gezet en dan gaat ze flink met de vijl er overheen.

Het is net even anders dan een Nederlandse pedicure, laat Dynke weten. "Ze gaat wel wat grondiger te werk. Een stevige aanpak, maar ik heb er een goed gevoel bij. Het communiceren via de app is supermakkelijk. Je kunt alles zeggen en het wordt meteen vertaald."