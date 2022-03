Jenny riep eiergooiers op om zich te melden en dit is wat er gebeurde

Een kwajongensstreek moet kunnen, vond Jenny Merks uit Beek en Donk. Maar toen ze voor de tweede week op rij de eieren van haar raam stond te schrobben, was ze er klaar mee en plaatste ze een oproep op Facebook.

Zo'n twee weken terug was het voor de eerste keer raak. Kan gebeuren, dacht Jenny toen nog. "We zijn allemaal jong geweest." Maar de volgende vrijdagavond was het opnieuw raak. "Toen werd het flauw. Dat schoonmaken is een heel gedoe. En ik hoorde van andere mensen in de wijk dat het ook bij hen al sinds januari aan de gang was."

Wat precies de doorslag heeft gegeven is niet duidelijk, maar de actie wierp in ieder geval zijn vruchten af. "Gisteren kwamen die vijf jongens samen met hun moeders langs. Mét een bosje bloemen en een doos bonbons. Achteraf bleken ze allemaal bekenden te zijn van mijn dochter. Dat was dan wel weer grappig toeval."

Als het aan Jenny ligt, is de zaak hiermee afgedaan. "Ik heb ze nog wel verteld dat wij 's avonds niet meer zo fijn van huis gingen, omdat we niet wisten wat ze nog meer van plan waren. We hebben bijvoorbeeld ook de auto voor de deur staan. Al met al was het denk ik een goede les voor die jongens. Ze hadden flink veel spijt."