Nieuwbouwplannen ETZ Tilburg voor spoedzorg en verpleegafdeling

Alle spoedzorg en verpleegafdelingen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg verhuizen in 2026 naar een nieuw gebouw dat achter het huidige ETZ Elisabeth wordt gebouwd. Dit kondigt het ETZ aan in hun nieuwe bouweisen voor het Elisabethziekenhuis.

