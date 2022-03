Mysterieuze flitspaal op de A58 is een MONOcam die bellers herkent

Meerdere luisteraars van Omroep Brabant zagen deze week een opvallende flitspaal op de A58 vlakbij Best en belden het radioprogramma WAKKER! De paal zag er anders uit dan de normale flitskasten die controleren op snelheid of door rood licht rijden.

Volgens het Team Verkeer van de politie stond er maandag een MONOcam. Dat is een apparaat dat controleert of de bestuurder aan het bellen of appen is.

Het apparaat is niet nieuw, meestal staan dit soort apparaten op een viaduct in de regio, aldus een politiewoordvoerder.

De eerste MONOcam in Nederland werd in juli 2021 in gebruik genomen. Het apparaat is door de politie zelf ontwikkeld. Het is een mobiele camera die op een driepoot staat. Door speciale software 'herkent' hij bestuurders die een toestel in de hand hebben.

Vasthouden van de telefoon is afdoende, er hoeft niet bewezen te worden dat iemand echt belt, appt, een navigatiesysteem bedient of door een muziek-afspeellijst scrolt.