Kellan voor de derde keer naar Oekraïne: 'Commandant smeekte me om hulp'

Voor de tweede keer deze maand vertrok de 21-jarige Kellan van den Heijkant uit Veghel met hulpgoederen naar Oekraïne. Daar had hij een bijzondere reünie, sprak hij met een legercommandant en moest hij halsoverkop de kelder in toen het luchtalarm afging. "Het is geen weekendje Center Parcs."

Maar lang kon hij niet blijven. "Na een paar uur zijn we doorgereden naar Lviv. Bij mij in de auto zat Olia, de dochter van dat gezin, aangezien zij de enige is die Engels spreekt. En voor ons reden haar vader en broertje." Die hadden vooraf al contact gelegd met een geheim punt, waar ik de hulpgoederen af zou kunnen leveren."

Goed voorbereid vertrok hij vorige week donderdag. "De volgende ochtend kwam ik aan bij de familie die me tijdens mijn eerste reis heeft opgevangen. Bijzonder om hen terug te zien. Ik had een kistje samengesteld met typisch Hollandse souvenirtjes. Stroopwafels, dropjes, klompjes. Vonden ze superleuk."

Drie weken geleden reisde Kellan voor het eerst af naar Lviv. "In een oude Citroën, die ik snel op de kop had getikt." Dit keer ging het een stuk professioneler. "Via een leasemaatschappij kreeg ik een bestelbus en mijn werk regelde een telefoonabonnement, omdat ze hadden gelezen hoe ik de vorige keer zonder internet in Oekraïne stond."

Wat hij vervolgens meemaakte, kan hij nog steeds niet helemaal bevatten. "Die commandant smeekte me zowat om bepaalde spullen voor hem te regelen. Hij vertelde dat ze een groot tekort aan tourniquets en traumazwachtels hebben, waardoor veel mannen onnodig sterven. Zo bizar dat hij aan een jongen uit Veghel moet vragen of hij spullen voor hem kan fixen. Ik heb beloofd dat ik mijn best ga doen."

Eenmaal in Lviv, reden ze naar een grote poort. "Daar stonden militairen, die de hele bus met detectoren hebben doorgespit. Uiteindelijk mochten we doorrijden en kwamen we in een soort geheime legerpost."

De dagen daarna deed Kellan voornamelijk vrijwilligerswerk. "Samen met Olia heb ik de overgebleven hulpgoederen achtergelaten bij een kerk vol vluchtelingen en daarna hebben we geholpen op het station, waar ook duizenden mensen zitten."

Zaterdagnacht werd het nog spannend. "Rond half zes maakte Olia me wakker. 'We moeten de kelder in, want het luchtalarm gaat af!' Dus ik mijn bed uitgesprongen, aangekleed en snel naar beneden. Vervolgens hebben we een uur zitten wachten in die ruimte, wat eigenlijk niet eens echt een bunker was."

Het blijkt gelukkig het zoveelste vals alarm. Daar zijn ze volgens Kellan in Lviv inmiddels aan gewend. "Het alarm kan daar de hele dag af gaan, maar mensen proberen toch door te gaan met leven. Afgelopen zondag konden we geen vrijwilligerswerk doen. Toen heeft Olia mij ook laten zien hoe mooi de stad eigenlijk is."