Flinke boete voor 23 mensen die plek van ongeluk op A67 filmden

Voorbijrijders die foto's en filmpjes maakten van de ravage op de A67 na een ongeluk, kunnen een flinke boete in hun brievenbus verwachten. Agenten hebben het kenteken van 23 bestuurders opgeschreven die tijdens het rijden beelden maakten.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond half vier op de snelweg bij Lierop, in de richting van Venlo. Een vrachtwagen botste op een lesauto, de rijinstructeur en leerling zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg was in de richting van Venlo tot kwart over acht 's avonds dicht.

In de file die ontstond door het ongeluk, waren nog twee ongelukken gebeurd. In de andere richting stond op de A67 korte tijd een kijkersfile.

Boete van 350 euro

Veel mensen maakten vanachter het stuur foto's of filmpjes. Nadat agenten hulp hadden verleend op de plek van het ongeluk, zijn ze voorbijrijders in de gaten gaan houden.

In totaal zijn 23 kentekens opgeschreven. Die bestuurders kunnen een boete van 350 euro verwachten.

Beelden van vlak na het ongeluk: