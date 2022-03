Michael van Gerwen kan feestje in Rotterdam niet afsluiten met winst

Michael van Gerwen in Ahoy (foto: Orange Pictures).

Michael van Gerwen heeft donderdagavond niet voor de derde keer dit seizoen een speeldag gewonnen in de Premier League. Voor eigen publiek ging hij in Ahoy in de finale met 6-5 onderuit tegen Joe Cullen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Van Gerwen was in de openingsfase van de finale beter qua scores, maar Cullen liet zien dat hij bij het finishen bij de les was. De eerste zes legs gingen 'met de pijlen mee'. Bij de zevende leg won voor het eerst niet de darter die de leg mocht beginnen. Van Gerwen kreeg één pijl op dubbel twintig. En dat was genoeg, hij pakte voor het eerst de voorsprong in de wedstrijd: 4-3. In de volgende leg kreeg Van Gerwen drie pijlen om de break te verzilveren. Vanaf dubbel twintig lukte het hem echter niet om op een 5-3 voorsprong te komen. Cullen maakte dankbaar gebruik van de missers, waardoor hij de stand weer gelijk wist te trekken. Niet veel later deed Cullen Van Gerwen heel veel pijn. De Brabander gooide een pijl mis op dubbel zestien, daarna gooide de Engelsman een 114-finish. En daarmee zorgde hij ervoor dat hij nog maar één van de laatste twee legs hoefde te winnen om de dagzege te pakken in de Premier League. Van Gerwen kwam terug tot 5-5. Het was Cullen die de beslissende leg mocht beginnen. En dat deed hij op indrukwekkende wijze, hij begon met zes perfecte darts. Hij gaf zichzelf daardoor genoeg ruimte om de leg op zijn naam te schrijven. Bij de vierde matchdart was het raak, waardoor hij speelronde 7 in de Premier League op zijn naam wist te schrijven.

