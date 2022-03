Man in gestolen auto drinkt bier achter het stuur en beukt agent in gezicht

Een automobilist is donderdagmiddag aangehouden na een dollemansrit door Roosendaal. Mensen die de man zagen rijden en opmerkten dat hij bier dronk achter het stuur, belden de politie. Ze gaven het kenteken van de auto door en daaruit bleek dat die auto gestolen was.

Een agent zag de automobilist rond halfvijf op de Antwerpseweg met hoge snelheid rijden en een rood verkeerslicht negeren en ging achter hem aan. Andere weggebruikers maakten plaats voor de politieauto. "Vermoedelijk zagen ook zij het asociale verkeersgedrag van de automobilist", laat een politiewoordvoerder weten.

Mishandeling

Op een parkeerplaats aan de Van Beethovenlaan stopte de bestuurder. De agent zette zijn dienstauto voor de auto om de bestuurder te beletten verder te rijden. Hij liep naar de bestuurder toe en vertelde hem dat hij was aangehouden omdat hij in een gestolen auto reed. Vervolgens boeide hij de verdachte. Desondanks zag de man kans de agent vol in het gezicht te stompen. Ook probeerde de verdachte de agent in zijn auto te trekken. Hierbij raakte de agent lichtgewond. Hij doet aangifte van mishandeling.

Inmiddels kwamen ook andere agenten aan en zij hielpen hun collega bij de arrestatie. De bestuurder, een 46-jarige man met een onbekende woonplaats in Nederland, verzette zich hierbij hevig.

Ruiten uit de sponning trappen

Ook de bijrijder, een 28-jarige man uit Roosendaal, werd aangehouden. De agenten hebben de mannen naar een politiecellencomplex gebracht. Tijdens dit transport probeerde de 46-jarige man meerdere keren de ruiten van het politieauto uit de sponning te trappen. Ook bedreigde hij de politiemensen.

De twee mannen worden deze vrijdag gehoord. De auto waarin zij reden is in beslag genomen voor onderzoek. De politie neemt contact op met de eigenaar van de auto.