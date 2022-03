Halfvasten: hier kun je dit weekeinde carnaval vieren

Carnavalsliefhebbers die vier weken geleden eindelijk weer eens hun hart hebben opgehaald, kunnen dit weekend nog even door voor ronde twee. Veel optochten en activiteiten die werden uitgesteld, worden tijdens Halfvasten ingehaald. Op deze drie plekken kun je dit weekeinde carnaval vieren.

Deurne Ben je een liefhebber van verlichte optochten, dan kun je zaterdagavond terecht in Deurne. Vanaf kwart voor acht staan verlichte wagens van de Heilight Parade opgesteld aan de Vlierdenseweg in Deurne. De bezoekers lopen tijdens de veertiende editie een route langs de verlichte wagens.

Tilburg D'n Opstoet trekt zondag door de straten van het centrum van Tilburg. Waar andere bouwclubs in coronatijd het werk aan de carnavalswagens hebben stilgelegd, gingen de werkzaamheden in Kruikenstad gewoon door. Het resultaat is zondag te zien. De deelnemers verzamelen bij de Piushaven om daarna door het centrum van de stad te trekken.

Dongen

In het centrum van Dongen staat zondag de Dongense straotparade op het programma. Zo'n 24 kapellen en 19 carnavalsverenigingen nemen deel aan de parade. Op de buitenpodia van het Wilhelminaplein en in de kroegen blazen de muzikanten de longen uit hun lijf om iedereen weer in carnavalsstemming te brengen. De Dongense Straotparade begint om één uur en eindigt om een uur of vijf in de Cammeleur.