'Dit is een dodenweg', omwonenden schieten te hulp na dodelijk ongeval

Een 34-jarige automobilist uit Boxtel is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de Schijndelsedijk in zijn woonplaats. Omwonenden spreken over de 'gevaarlijkste weg van de buurt'. Zij waren als eerste bij het slachtoffer en probeerden nog te helpen. Dat mocht niet meer baten. "We voelden zijn pols steeds zwakker worden."

De auto raakte rond halfzeven van de weg en kwam vlak voor het huis van een 75-jarige bewoner tot stilstand. Zijn tuin grenst nog geen 10 meter van de plek van het ongeluk.

“Het was een harde knal. Ik heb nog een deken gehaald voor het slachtoffer, maar het was al te laat", vertelt de man. “Het is veel te vroeg, zo’n jong iemand. Je kunt er niks aan doen.” Volgens de buurtbewoner reed hij in op de schuine punt van de houten vangrail.

“Het is een dodenweg hier. Het is de gevaarlijkste weg die ze hier in de buurt gemaakt hebben.” Hij wijst. “Daar verderop was een paar maanden geleden nog een ongeluk. En daar een paar jaar geleden ook al.”

'Meerdere keren over de kop'

Ad Verstijnen zag het ongeluk gebeuren toen hij zijn hond aan het uitlaten was. “Ik schrok van het kabaal, want de auto sloeg meerdere keren over de kop. We liepen vlakbij. De hond trok mij terug.”

Samen met een automobilist die het ongeluk ook zag gebeuren en 112 had gebeld, probeerde Verstijnen de man in de auto te stabiliseren. "Maar we voelden zijn pols steeds minder worden. Dit is veel te jong. Hij had nog een heel leven voor zich”, zegt hij.

Net als andere buurtbewoners noemt Verstijnen het een gevaarlijke weg, waar vaker ongelukken gebeuren. Volgens meerdere bewoners was het slachtoffer onderweg naar z’n werk.

Flinke ravage

De auto raakte de vangrail, een jonge boom en een elektriciteitskast en raakte zwaar beschadigd.

Na het ongeluk werden meerdere politie-eenheden, een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen, maar die laatste is uiteindelijk niet meer gekomen.

De provinciale weg tussen Boxtel en Schijndel werd na het ongeluk volledig afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.