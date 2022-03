Openluchtbad is dit jaar graadje kouder: 'Maar raak stoken kan niet meer'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Openluchtzwembad De Ganzewiel doet het dit jaar met één graadje minder

Openluchtzwembad De Ganzewiel in Raamsdonksveer heeft het geluk dat ze nog een 'voordelig' gascontract heeft. Toch gaat ze het water dit jaar 1 of 2 graden minder warm stoken. Arie Eikelenboom: "Hoewel we nog een voordelig contract hebben, willen wij van Sportfondsen maatschappelijk ook een signaal afgeven. Een paar graden minder verwarmen scheelt zeker in de lente duizenden kubieke meters gas, maar het blijft wel comfortabel." En: "Ook wij willen van het Russische gas af."

"Het verwarmen via gas gaat ons nog geen extra geld kosten, maar we vinden dat we het maatschappelijk niet kunnen maken om maar raak te stoken", vertelt Eikelenboom. "Daarom hebben we besloten om de watertemperatuur iets te verlagen. Het is ook een signaal." Bert Lavrijsen is directeur van Laco met buitenbaden in onder meer Hoogerheide, Veghel en Deurne. Het bedrijf heeft geen last van hogere energieprijzen: "Wij verwarmen het water van onze openluchtzwembaden niet. Als we opengaan is het water 15 of 16 graden en dan is het aan de zon om het verder op te warmen. Ook in het kader van duurzaamheid vinden wij het ook onverantwoord om te stoken."



In Raamsdonksveer helpt de zon ook om het water te warmen, maar dan via zonnecollectoren. "Bij een zonnig voorjaar hoeven we amper bij te stoken", zegt zwembadmanager Eikelenboom. "Dus laat de zon maar schijnen." Zwembad De Wolfslaar in Breda opende vorig jaar het 50 meterbuitenbad een maand eerder dan gebruikelijk. "Dat had toen te maken met corona", vertelt Pim de Jager van Optisport. "Binnenbaden mochten toen niet open, buitenbaden wel. Dus hebben we een maand eerder het water op temperatuur gebracht, maar dat was toen nog stukken goedkoper. Nu gaan we heel traditioneel op 30 april open."

