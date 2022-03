Dit is wat de NAC-fans mogelijk te wachten staat als CFG de club overneemt

De Belgische fans hebben weinig hoopvolle woorden over de CFG-plannen bij NAC

De mogelijke overname van NAC door de City Football Group (CFG) zorgt voor slapeloze nachten bij de NAC-supporters. Fans van Lommel SK weten wat de Bredanaars te wachten staat, als de overnameplannen daadwerkelijk doorgeen. De Belgische club viel eerder al in handen van CFG. En de supporters zagen daardoor heel veel veranderen. "We zijn onderdeel geworden van een internationaal bedrijf."

Luuk van Grinsven Geschreven door

Ronny Geysen, voorzitter van de Lommelse supportersclub Heuvelhof, weet dus hoe het is om als club in handen te komen van sjeiks: ‘’Mijn eerste reactie was: overweldigend. Ik wist niet wat er allemaal gebeurde bij mijn kleine clubje. Onze club stond op de rand van de afgrond en zou teruggeplaatst worden naar de amateurs. De CFG was onze enige redding.’’

''Er speelde alleen maar voetballers uit de buurt bij ons. Nu is dat de omgekeerde wereld.’’

Sinds Lommel overgenomen is, veranderde alles, volgens Geysen: ‘’Lommel was echt een ‘regioclubke.’ Er speelde alleen maar voetballers uit de buurt bij ons. Nu is dat de omgekeerde wereld.’’ Spelers vanuit alle hoeken van de wereld zijn inmiddels naar het kleine Lommel gekomen. ‘’Het is een heel ander concept geworden, we zijn een deel geworden van een internationaal bedrijf’’, vertelt de trouwe Lommel-fan.

''Je ziet dat al die spelers dan ook weer vertrekken wanneer ze het goed doen.’’