Italië ligt aan de voeten van basketbalcoach Johan Roijakkers: 'Fenomeno'

Basketbalcoach Johan Roijakkers in Varese

Het verhaal van basketbalcoach Johan Roijakkers uit Deurne is wonderlijk. Nooit werkte hij in Nederland op het hoogste niveau. Nu is hij in Italië een gevierd man. Met een reeks van overwinningen heeft Roijakkers in twee maanden de vergane topclub Varese van de laatste plek in de Serie A naar de middenmoot geloodst. "Het is heel bijzonder."

In het Noord-Italiaanse Varese merkt de 41-jarige Roijakkers dagelijks dat zijn leven door het succes verandert. “Als ik in de stad ben, zegt iedereen hallo en feliciteren ze me. Dat gebeurt gewoon iedere 5 minuten.” Het is bepaald geen vanzelfsprekendheid dat een Nederlandse coach aan de slag gaat in Italië, een land waar basketbal bijna net zo groot is als voetbal. Via een bevriende NBA-coach werd hij gepolst voor de baan in Varese. Eenmaal rond met de club moest Roijakkers nog voor een ballotagecommissie van de Italiaanse basketbalbond verschijnen om een licentie te krijgen.

“Je moet gewoon je eigen ding doen en jezelf bewijzen.”

In die commissie zitten mensen die de Italiaanse basketbalcultuur bewaken. “Als zij denken: zijn ideeën willen wij niet in Italië, dan krijg je geen licentie.” Roijakkers kreeg een licentie voor het leven en kon dus aan de slag. Bij de 16 teams op het hoogste niveau in Italië is hij de enige buitenlandse coach. Niet zo vreemd dus dat de selectie van Varese hem half januari sceptisch aankeek toen hij begon. “Je moet gewoon je eigen ding doen en jezelf bewijzen.”

"Koning Midas uit Deurne."

Varese stond laatste en begon meteen wedstrijden te winnen. Toch vond Roijakkers niet dat hij iets bijzonders deed. “We hebben het spel wat versimpeld en zijn veel meer driepunters gaan schieten.” Het vertrouwen nam toe en in ruim twee maanden is Varese opgeklommen vanaf de laatste plaats. De huidige positie geeft recht op deelname aan de play-offs om het kampioenschap. Basketbaljournalisten in het sportgekke Italië noemen de coach al: Koning Midas uit Deurne, verwijzend naar de mythologisch figuur die alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Op social media zijn de Italiaanse fans ook helemaal op de hand van Roijakkers. Na de laatste verrassende overwinning hielden de loftuitingen niet op: 'Wedergeboorte door een geweldige coach'

'Hij leidt het team met hersens'

'Fenomeno' (fenomenaal) Een gedeelte van de stad Varese staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Het Sacro Monte ligt op een berg en bestaat uit allemaal kapellen. “Ik woon bij de eerste kapel. Dat is echt fantastisch, dus wat dat betreft heb ik geen klagen.”

"Dit had ik natuurlijk ook niet verwacht."

Roijakkers begon als basketballer bij Deurne Pioneers. Al jong werd hij assistent-coach bij Hasselt en daarna Mons in België. Hij werd kampioen in Slowakije en maakte van het kleine Duitse clubje Göttingen een subtopper. Tot zijn ontslag in november vorig jaar werkte Roijakkers voor de Duitse topclub Bamberg. In Italië geniet hij van het moment. “Ik geloof in mijn basketbal, maar dit had ik natuurlijk ook niet verwacht."