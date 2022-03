Anne moet tóch weer onder het mes na levensreddende operatie: 'Vette pech'

Het leven lachte de 41-jarige Anne van Dijk uit Boxmeer eindelijk toe, toen er in 2020 genoeg geld werd opgehaald voor een levensreddende operatie. Maar tijdens de ingreep aan haar instabiele wervels, bleek haar situatie nog veel zeldzamer dan gedacht. In plaats van dat ze thuis kon genieten, startte de crowdfunding weer van voor af aan. "Ik wil onderhand weer gewoon genieten van het leven."

Bij de eerste operatie in Barcelona werden een aantal wervels in Annes nek vastgezet. Die waren zo instabiel, dat ze haar hoofdslagaders en delen van haar hersenen verdrukten. "En één wervel bleek zelfs volledig doormidden te zijn. Ik heb, zonder het te weten, gewoon tijden met een gebroken nek rondgelopen."

Maar hoewel ze inmiddels weer 'gewoon' in de woonkamer kan zitten en zelf kan eten, is de ellende nog lang niet voorbij. Tijdens de operatie bleek dat het vastzetten van een paar wervels niet voldoende zou zijn. "Kort daarna kwam de pijn al weer terug. Ik heb moeite met ademhalen, verslik mezelf continu en kan niet verder lopen dan naar de wc."

Na dat medische hoogstandje verbeterde er een hoop in het leven van Anne. "Daarvoor lag ik 24/7 in een donkere kamer. Ik kon niet tegen licht, kreeg sondevoeding en geuren kon ik al helemaal niet verdragen. Mijn man Stijn stond dan in de garage te eten, omdat ik anders moest spugen. Zo sneu."

Het gevolg? Een nieuwe crowdfunding. Werd er voor de eerste operatie al 130.000 euro opgehaald, dit keer is er zo'n 87.500 euro nodig. En de teller is pas net over de helft. "Het stokt een beetje. Ergens ook logisch. Je merkt dat mensen er minder mee bezig zijn, door alle ellende op de wereld momenteel."

Al is ellende haar zelf ook niet vreemd. Naast de problemen met haar rug, nek en een aantal zeldzame neurologische en andere aandoeningen kreeg ze ook in haar omgeving met de nodige tegenslagen te maken.

"De afgelopen anderhalf jaar overleden mijn schoonvader, neefje en een paar weken terug mijn moeder. Het is zó veel pech bij elkaar. Als ik het aan anderen vertel, geloven sommige mensen het niet. Het ergste is dat we nog niet eens tijd hebben gehad om het verdriet een plekje te geven."