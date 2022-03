Steven speurt met grijpknijper en smartphone naar daders zwerfafval

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Steven zoekt in Breda naar de 'daders' van zwerfafval

In alle vroegte struinen Steven de Vet en medestudenten van Avans Hogeschool -gewapend met vuilniszak, grijpknijper en fotocamera- in Breda de stoeptegels af van winkelcentrum Brabantplein. Op zoek naar afval dat door het winkelend publiek op de grond is gegooid. Namens de gemeente doen ze onderzoek naar de herkomst van het afval. Oftewel: wie precies gooide deze rotzooi hier op de grond?

"Het doel is om inzichtelijk te krijgen wat voor afval er op straat ligt, waar het vandaan komt, wie het uit de handen laat vallen, welke doelgroep dit betreft en hoe je deze doelgroep kan bereiken", licht Steven toe. Geen overbodige opgave, want zwerfafval behoort tot de grootste bron van ergernissen in onze provincie.

"Als we weten wie het probleem veroorzaakt, is het mogelijk te zoeken naar oplossingen."

Op zijn grijpknijper zit een smartphone gemonteerd, die telkens een foto maakt van elk stukje zwerfvuil dat vervolgens in de afvalzak verdwijnt. Elf dagen lang wordt elk stukje vuilnis verzameld, vastgelegd en afgevoerd. Op deze manier verzamelen ze allerlei gegevens die moeten leiden naar de mensen die het afval laten slingeren, ondanks de bijna 20 afvalbakken op het Brabantplein.

"Na een ochtend rapen, begint de volgende dag alles opnieuw."

Het onderzoek maakt Steven soms ook een beetje moedeloos: "Als wij na een ochtend rapen aan begin van de middag weggaan ligt er echt niks meer. Totdat de volgende dag weer begint. Dan begint alles opnieuw.” Maar wie zijn dan die vervuilers? Steven waagt zich niet aan een antwoord. Dat moet het onderzoek gaan uitwijzen.