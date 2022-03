Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Man na dollemansrit door Eindhoven gepakt met politiehond

Een man is vrijdagavond opgepakt na een dollemansrit in Eindhoven. De bestuurder van de Belgische auto trapte het gaspedaal flink in nadat hij een stopteken van de politie negeerde.

De man reed 'als een gek door de stad', zegt een 112-correspondent. De auto raakte onderweg andere weggebruikers. Op de Leenderweg kwam er een einde aan de dollemansrit. Vlucht te voet

De man stapte uit de auto en rende weg. Met hulp van een politiehond kon de man worden opgespoord. De man werd gevonden in een struik. Hij werkte niet mee tijdens de aanhouding en werd 'flink te grazen genomen' door één van de politiehonden. De man is opgepakt en wordt verdacht van diefstel en heling.

Foto: SQ Vision.

