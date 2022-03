FC Eindhoven leidt tegen De Graafschap eerste nederlaag van het jaar

De ploeg van Rob Penders verloor pas voor het eerst dit jaar (foto: VI Images).

Voor het eerst dit kalenderjaar heeft FC Eindhoven een nederlaag geleden. De laatste verliespartij was op 3 december uit bij Almere City, maar vrijdagavond was De Graafschap met 1-2 te sterk in het Jan Louwersstadion.

Sven de Laet Geschreven door