Klasse van Bert Jacobs: ‘Ik was woedend, maar het motiveerde me wel’

Een interlandweekend geeft Willem II-trainer Kevin Hofland wat tijd om zijn spelers duidelijk te maken wat hij van ze verlangt in de strijd tegen degradatie. Misschien kan hij wat opsteken van de manier waarop Bert Jacobs de Tilburgse ploeg veertig jaar geleden vanuit een lastige situatie toch in de Eredivisie wist te houden.

Jacobs was trainer en technisch directeur bij RKC Waalwijk, terwijl hij ook als hoofdtrainer werkzaam was bij onder meer FC Utrecht, Roda JC, Sparta Rotterdam, Vitesse en FC Volendam. Daarnaast was hij in een bijzondere periode de eindverantwoordelijke bij Willem II, in een tijd dat zelfs de gemeente Tilburg zich bemoeide met het aan- en verkoopbeleid.

Jacobs zag Willem II als een 'heerlijk avontuurtje', zo zei hij voor hij in Tilburg aan de slag ging. Het valt te lezen in het boek 'Hotseknotsbegoniavoetbal' - De biografie van Bert Jacobs - Voetbalhumor van Zandvoort tot Hongkong. Het boek van schrijvers Michiel Kraijkamp en Ferry Reurink is vanaf zaterdag 26 maart te koop.

Buiten het veld gebeurde er heel veel bij de Tricolores. In het eerste seizoen hadden alle randzaken geen invloed op de resultaten. In het tweede seizoen knokte Jacobs met Willem II tegen degradatie. Zoals eerder het knokken in de onderste regionen waarschijnlijk iets deed met Fred Grim, was dat bij Jacobs ook het geval. “Ik heb soms, na afloop van een wedstrijd, zo diep in de put gezeten, dat ik dacht er nooit meer uit te komen. Dan had ook ik het mentaal opgegeven. Maar zo midden in de week ben je de sores van het voorbije weekeinde weer kwijt en richt je je weer hoopvol op het komende weekeinde.”

Jacobs wist zijn spelers te raken, ook in een tijd waarin spelers bezig waren met alle randzaken. Ton van de Ven weet het nog goed. “Hij wist ook precies op welke manier hij een bepaalde speler kon oppeppen. Dáár lag zijn kracht. Bij een thuiswedstrijd tegen Ajax, aan het eind van zijn eerste seizoen, had hij op een schoolbordje met krijt hun basiselftal opgeschreven. Daarna zette hij onze namen bij de betreffende spelers en vertelde elke keer een verhaaltje. Over de looplijnen, diepgang, buitenom of binnendoor, dat soort dingen.”