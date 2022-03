Fietsster (57) overlijdt bij aanrijding in Bergen op Zoom

Archieffoto: Karin Kamp

Een 57-jarige fietsster is vrijdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Fianestraat in Bergen op Zoom. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De automobilist die de vrouw raakte, is een 77-jarige man uit Bergen op Zoom. De bestuurder van een DHL-bus, die hier getuige van was, wordt gezocht.