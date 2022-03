Automobilisten rijden beschonken man klem die ervandoor ging na botsing

Een automobilist is vrijdagavond in de Heikantlaan in Tilburg klemgereden door andere automobilisten. Zij hadden gezien dat de bestuurder bij de Hasseltrotonde tegen een andere auto was gereden en daarna doorreed.

De botsing bij de Hasseltrotonde vond rond elf uur plaats. Daar stond op dat moment een vrouw in haar auto stil voor het verkeerslicht. Toen dat licht op groen sprong, gaf ze gas maar ze voelde meteen dat haar auto aan de achterkant werd geraakt door een andere bestuurder.

Achtervolging

De vrouw stopte in de berm in de veronderstelling dat de tegenpartij dit ook zou doen, maar niets bleek minder waar. De bestuurder van die auto reed gewoon door. Daarop stapte de vrouw weer in haar auto en ging ze achter de verdachte aan. Dit deden twee andere weggebruikers, die de botsing hadden gezien, ook.

In de Heikantlaan slaagden ze erin de verdachte klem te rijden. Ze stapten uit en confronteerden de verdachte, een 41-jarige man wiens verblijfplaats in Nederland niet bekend is, met de botsing. Een andere getuige belde de politie.

Geen rijbewijs

Agenten hebben de verdachte aangehouden. In het politiebureau bleek dat de man een keer meer had gedronken dan is toegestaan. Daarnaast bleek dat hij geen rijbewijs heeft. Dit is eerder in Polen van hem afgenomen nadat hij teveel gedronken had.

De politie bedankt de getuigen voor hun kordate handelen, maar waarschuwt ook. "Doe dit niet als het op de een of andere manier een gevaarlijk situatie oplevert voor jezelf of andere weggebruikers. Als het bijvoorbeeld gepaard gaat met hoge snelheden of andere verkeersovertredingen. Dat is het niet waard."