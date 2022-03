An (52) en Sophie (31) namen Oekraïense gezinnen mee naar Tilburg

Bij Sophie Hooijmans (31), jeugd- en gezinsprofessional bij Sterk Huis, en haar vriendin An (52) in Tilburg wonen sinds kort twee gezinnen uit Oekraïne. Met een volgeladen busje reden Sophie en An twee weken geleden richting Polen, op zoek naar gezinnen die naar Nederland wilden.

Acht maart vertrok Sophie voor het eerst naar Polen, al was dat eigenlijk niet de bedoeling. Ze zat kort daarvoor nog in Bosnië waar ze jaren geleden een lunchroom opzette voor Bosnische jongeren met een beperking. Bij de tolweg werd ze aangesproken door een medewerker. “Hij keek me aan en vroeg of ik Oekraïens was. Het was de zoveelste keer dat iemand dacht dat ik uit Oost-Europa kwam.”

De vraag zette haar aan het denken. “De oorlog in Oekraïne herinnert me eraan hoe verschrikkelijk het mis liep in Bosnië. Daar ben ik nog steeds voor aan het werk. Ik voelde dat ik moest helpen.” Eenmaal terug in Nederland, reden ze met het busje van An naar een opvangplek voor Oekraïners in Tomaszów Lubelski in Polen.

In deze plaats vlakbij de grens met Oekraïne wordt een deel van de Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in een sporthal. “We liepen naar binnen en zagen tweehonderd veldbedjes. Er was maar één Engelssprekende vrijwilliger: Klara. Ik vertelde haar dat ik mensen mee naar Nederland wilde nemen”, vertelt Sophie. Klara gaf aan dat de mensen liever niet weg gaan, vooral niet naar Nederland vanwege de afstand.