Musicalster Elindo speelt Duitse sneeuwpop Olaf: 'Een droom die uitkomt'

Elindo Avastia schittert in de Duitse Frozen als sneeuwpop Olaf (foto: Johan Persson). Foto: Johan Persson Foto: Johan Persson De show is te zien in Hamburg. Volgende Vorige 1/4 Elindo Avastia schittert in de Duitse Frozen als sneeuwpop Olaf (foto: Johan Persson).

Musicalacteur Elindo Avastia (27) uit Den Bosch vertolkt de rol van de lachende sneeuwpop Olaf uit de Disneyfilm Frozen. Vrijdag is het muziekalbum van de musical uitgekomen waarop Elindo te horen. Daarmee komt een droom voor hem uit. "Vroeger spaarde ik al die albums en nu sta ik er zelf op."

Evie Hendriks Geschreven door

De liefde voor musical zat er al vroeg in bij Elindo. "Toen ik jong was, stelden zulke castalbums op cd nog heel veel voor. Ik spaarde ze allemaal. Tegenwoordig worden nog weinig albums op cd gemaakt. Dat ik nu het album waar ik zelf op sta, toch kan toevoegen aan mijn verzameling is een droom." Bij een cd van de musical blijft het niet. Zo zijn alle nummers te horen op Spotify, ook de veertien nummers die niet in de film zaten. Helaas voor de Nederlandse fans staan die liedjes alleen op Spotify bij onze oosterburen.

"Ik zou zomaar niet verhuizen uit Den Bosch maar Frozen is echt een wereldsucces."

Dat Elindo de rol van sneeuwpop Olaf in de Duitse musical mag vertolken, is een hele eer voor de Bosschenaar. "Toen ik een paar jaar geleden hoorde dat er een musical van de Disneyfilm kwam, leek het mij ontzettend gaaf om er ooit in te mogen spelen. Helemaal niet met de gedachte dat dit tot de mogelijkheden hoorde." Toen producent Stage Entertainment en Disney de musical aankondigden in Hamburg dacht Elindo niet lang na over een auditie. "Ik zou niet zomaar verhuizen uit Den Bosch maar Frozen is echt een wereldsucces en een ontzettend mooie musical." Van die verhuizing heeft de musicalster nog geen moment spijt gehad, maar wennen is het wel. "Hamburg is een stukje drukker dan Den Bosch. Het is een gigantische stad maar wel een prachtige plek. Naast London, is Hamburg een echte musicalstad dus de kunst en cultuur zijn hier geweldig."

"Je bent de hele bezig met de voorstelling."

Elindo heeft helaas weinig tijd om de stad te verkennen. De acteurs staan bijna dagelijks op het podium. "Doordeweeks hebben we avondshows en in het weekend hebben we middagshows en dinnershows in de avond. En eigenlijk ben je ook op vrije dagen alleen maar bezig met je optredens dus in de middag borrelen op het terras zit er niet in." Op Instagram laat Elindo beelden achter de schermen zien aan zijn volgers.

Wachten op privacy instellingen...

Naast Elindo is er nog meer Brabants succes in de musicalstad Hamburg. Zo speelt Vajèn van den Bosch uit Oijen de groene heks genaamd Elphaba in de Duitse versie van de musical Wicked. Onlangs ging Willemijn Verkaik uit Nuenen, die zelf de rol van Elphaba vertolkte in de Nederlandse versie, nog kijken bij haar collega actrice.

Wachten op privacy instellingen...