Volkstuintjes en eigenaren bloeien op onder het lentezonnetje

Maria van den Broek is de ramen van de kas flink aan het boenen (foto: Tonnie Vossen).

De eerste lenteweek met volop zon deed zowel de volkstuintjes als hun eigenaren opbloeien. De gelegenheid werd volop benut om te spitten, poetsen en de tuinkassen te boenen. Ook de vollegrond vlakbij openluchttheater De Donck in Someren bleef niet gespaard.

Evie Hendriks & Tonnie Vossen Geschreven door

Het is relatief rustig bij de Volkstuintjesvereniging in Someren zaterdag maar de tuinders die er zijn, werken fanatiek in het zonnetje. Maria van den Broek (61) is flink aan het poetsen in de kas die ze samen met haar zus heeft. "Mijn zus heeft groene vingers, maar er moet ook gepoetst worden dus dat doe ik." De grond van de zussen ligt er al goed bij. Zo zijn de eerste peultjes en bloemen geplant. "Ik zou willen dat ik meer tijd had om in ons tuintje te steken, maar er moet ook gewerkt worden", vertelt ze.

"Asperges zitten al onder de grond."

De twee percelen grond van Ralph van Eijk liggen er mooi bij. Samen met zijn 12-jarige zoontje Alexander en vrouw Katja is hij druk bezig in de volkstuin. De grond wordt fanatiek geschoffeld. "We hebben peultjes geplant en de asperges zitten al onder de grond."

Ook Mohammed is al druk bezig geweest. Hij heeft de tuinbomen al laten ontspruiten zodat er snel een plantje uitgroeit. "Het is veel werk maar het is heerlijk om uiteindelijk uit je eigen tuin te kunnen eten."

Mohammed hoopt snel uit zijn eigen tuin te kunnen eten (foto: Tonnie Vossen).

Voorzitter van de Volkstuinvereniging Hans van Maris (63) ziet dankzij de coronapandemie de belangstelling voor tuinieren groeien. "We hebben 65 tuintjes die allemaal vol zitten en er staan zelfs mensen op de wachtlijst. Er melden zich ook steeds meer jonge mensen die een volkstuintje willen." Dat doet de voorzitter goed, die zelf al twaalf jaar tuiniert in Someren. Toch waarschuwt Van Maris de fanatieke tuinders want wie te vroeg plant en zaait, kan pech hebben. "Het kan nog gaan vriezen dus als je aardappels plant, kunnen die gaan rotten."