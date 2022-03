FC Den Bosch gelijk tegen VVV, kansloos verlies Helmond Sport bij Excelsior

Robin van der Meer (Helmond Sport, l. ) in duel met Excelsior-speler Mats Wieffer (Foto: Orange Pictures)

FC Den Bosch is er in de thuiswedstrijd tegen VVV niet in geslaagd om op de ranglijst in te lopen op de Limburgse ploeg. Beide ploegen kwamen niet tot scoren. Helmond Sport, hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie, verloor met ruime cijfers van Excelsior: 3-0.