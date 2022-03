Na kind (4) ook baby overleden bij ongeluk in Chaam

Bij een ongeluk op de Oude Bredasebaan in Chaam is zaterdagavond een baby om het leven gekomen. Het ongeluk kostte eerder op de dag een een kind van vier jaar het leven. Een derde kind en de moeder raakten zwaargewond. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde iets voor vijf uur. Meerdere ambulances en de brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook werden er twee traumahelikopters opgeroepen. Hulpverleners probeerden het vierjarige kind nog te reanimeren, maar het kind is ter plekke overleden. Het tweede kindje, van nog geen jaar oud, overleed later in het ziekenhuis. Alle inzittenden waren familie van elkaar.

Onderzoek naar ongeluk

Waardoor de auto van de weg is geraakt, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. "Voor zover we weten ging het om een eenzijdig ongeval, waar geen ander voertuig bij betrokken was", aldus een politiewoordvoerder.