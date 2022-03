Fietser overleden na aanrijding in Heusden

Een fietser is zaterdagavond overleden na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de Nieuwe Maasdijk in Heusden.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur, op een stuk weg waar geen straatverlichting is. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De fietser werd gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.

De weg is dicht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies is gebeurd. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.