Omgekomen fietser is 65-jarige man uit Oudheusden

Fietser overleden na aanrijding op de Nieuwe Maasdijk in Heuden

De fietser die zaterdagavond is overleden na een aanrijding in Heusden is een 65-jarige man uit Oudheusden. Dat meldt de politie zondagochtend.

Ron Vorstermans Geschreven door