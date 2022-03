Man loopt met groot mes door Oudenbosch en bedreigt mensen

Foto: SXC

Een man met een groot mes is zaterdagmiddag aangehouden in Oudenbosch. Een getuige zag dat de man bij het station rondliep, het mes steeds uit de beschermhoes haalde en in zichzelf aan het praten was. Ze gaf de politie een goed signalement door. Vervolgens belden ook andere mensen de politie omdat de man hen bedreigd zou hebben. Ook in een winkel zou de man mensen bedreigd hebben.