Man (37) plots neergestoken op straat, politie heeft geen idee waarom

Een 37-jarige Eindhovenaar is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij op straat. De politie 'tast in het duister' over de aanleiding: de nog onbekende dader sprak de man uit het niets aan op straat en stak vervolgens op hem in, zegt het slachtoffer.

De 37-jarige man stelt dat hij rond elf uur op de Nieuwe Emmasingel liep, bij de bioscoop. Daar werd hij door de dader aangesproken. Vervolgens begon de man op hem in te steken. Het slachtoffer sloeg op de vlucht en zakte op een parkeerplaats aan het Eindje in elkaar. Hij werd door omstanders bloedend en zwaargewond op de grond gevonden. Hij is voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen

Rechercheurs proberen te achterhalen wat er nu gebeurd is. De politie vraagt getuigen contact op te nemen.