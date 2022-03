Automobilist rijdt in op man in centrum Eindhoven: 'Hij had me mishandeld'

Een 47-jarige automobilist uit Eindhoven is zaterdagochtend aangehouden. Hij wordt ervan verdacht vrijdagnacht op de Kleine Berg opzettelijk te zijn ingereden op een 39-jarige man uit Vught.

De politie is zondag nog volop bezig met het onderzoek naar wat er rond halfvier 's nachts precies gebeurd is op de Kleine Berg.

Poging tot doodslag

De bestuurder van de Fiat 500 reed onder meer over enkele scooters en eindigde met zijn auto tegen een gebouw.

De Eindhovenaar wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is vastgezet in het politiebureau en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.

Aanhoudingen

Volgens de Eindhovenaar zou hij zijn mishandeld door de Vughtenaar op wie hij inreed. Ook die man is aangehouden en zit nog vast. Beide mannen moesten vanwege hun verwondingen behandeld worden.

De vrouw die bij de Eindhovenaar in de auto zat, werd in eerste instantie ook aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten.

