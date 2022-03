Een kluis vol kostbaar zilver ligt ergens in Brabant, waar blijft geheim

Een kluis vol met kostbaar zilver, dat ooit aan Brabantse gildes toebehoorde. Het wordt zorgvuldig bewaard door Frank van Loon van de stichting Beheer Gilde Attributen. Als gildes ophouden te bestaan, kunnen ze hun kostbaarheden bij die stichting in bewaring geven om te zorgen dat de spullen niet verloren gaan. Bij hoge uitzondering laat hij zien wat er allemaal in ligt.

Onlangs trad de stichting Beheer Gilde Attributen even naar buiten. Een unicum want het liefst werkt ze stilletjes op de achtergrond. “We kwamen in de publiciteit bij een bijeenkomst In Zundert. Daar zijn toen aan ons spullen overgedragen van het slapende gilde Sint Sebastiaan in Rijsbergen”, vertelt Frank. “Zij hebben bij ons de spullen van het eeuwenoude gilde in bewaring gegeven.”

“Maar een paar mensen weten waar die kluis is en dat blijft ook zo”, zegt Frank. Eeuwenoud Brabants gilde-zilver ligt bij hem op tafel uitgestald. “We bewaren dit gilde-zilver tegenwoordig in eigen beheer omdat in het verleden nogal wat zilver van opgeheven Brabantse gilden is verdwenen, ook bij Brabantse musea en gemeenten.”

“Onder de spullen die we ‘eeuwig’ gaan bewaren zit ook het historisch zeer belangrijke zilver van het gilde dat in 1616 werd opgericht en daar gaan we heel netjes mee om. Het zilver wordt verpakt in zuurvrij-plastic en gaat daarna in kisten zonder lijm. Die kisten worden vervolgens geplaatst in een luchtdichte ruimte in een kluis. Dus het wordt goed geconserveerd”, vertelt Van Loon.

Hij benadrukt dat het zilver eigendom is en blijft van het gilde en dat de plek van de kluis geheim is én geheim blijft. “Wij bewaren het voor ze in afwachting van betere tijden. Als er in de toekomst serieus belangstelling is om het slapende gilde weer tot leven te wekken, dan krijgen ze hun nu slapende nalatenschap terug. Dat is de afspraak die vastgelegd is in een contract.”