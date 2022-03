Carnavalswagens na 2 jaar stof vangen naar buiten voor zomerse D’n Opstoet

Wie naar D’n Opstoet ging zondagmiddag had eigenlijk geen sjaal nodig, maar een zonnebril en factor 50. Na ruim drie jaar wachten trok er weer een carnavalsoptocht door Kruikenstad. Dat betekende ook dat de carnavalsverenigingen eindelijk hun wagens uit de bouwhal mochten halen.

Het is drie jaar geleden dat de laatste Opstoet gehouden werd en dus ook de laatste keer dat ze met een wagen konden rijden. In 2020 werd de optocht afgelast vanwege slecht weer, het jaar erop vanwege de pandemie. Nu mogen ze eindelijk weer.

Ze hebben de hele wagen gepoetst en alle techniek gecontroleerd, of alles nog wel werkte. “Voor al deze mensen is het echt hun hobby", vertelt Wim trots.

Volgens Chris Emmers, voorzitter van de carnavalsvereniging en van bouwvereniging De Scheel Praaje, had het niet langer moeten duren. “Na ruim twee jaar waren we het echt wel beu.”

Hoe hecht de groep is, toont de foto op de voorkant van hun grootste wagen. Het is een foto van een van hun oudste leden, Tiny Spijkers. Hij overleed in mei 2020 aan longkanker, na een kort ziekbed. “Zo is hij er toch bij,” vertellen Annelies Emmers en Ad van Iersel.

Terwijl de wagens wachten op het signaal dat ze mogen gaan rijden, breekt eindelijk de zon door. Annelies lacht: “Tiny had het altijd koud, maar nu neemt hij voor ons het zonnetje mee.”