Geniet van deze laatste lentedag, want er wordt sneeuw voorspeld

Het is nog even genieten van een mooie lentedag en een temperatuur van ongeveer achttien graden, maar het zou zomaar eens voorlopig de laatste kunnen zijn. Dat zegt Raymond Klaassen, weerman van Weerplaza. Het zou zelfs kunnen gaan sneeuwen.

"Het weer gaat de komende dagen veranderen", waarschuwt Klaassen. 'Het is de laatste lentedag en het gaat gevoelig kouder worden. Een buitje met winterse neerslag behoort tot de mogelijkheden."

Duikvlucht

Op dinsdag neemt de temperatuur al een flinke duikvlucht. "Warmer dan een graad of twaalf wordt het niet. Er is al meer bewolking en aan het eind van de dag kan er een bui vallen. Niet in grote hoeveelheden, maar hier en daar wat nattigheid is wel mogelijk."

Volgens Raymond krijgen we daarna te maken met een ommezwaai in het weer. "In de maanden maart en april is van alles mogelijk. Het is maar hoe de wind waait. Komt die uit het zuiden dan is het een zachte lucht met hoge temperaturen. We krijgen nu te maken met een noordoostelijke wind. Er komen dus een paar koude dagen aan."

Hagel of natte sneeuw

Vanaf woensdag krijgen we te maken met een koude lucht uit het noordoosten. "Woensdag, donderdag en vrijdag komt de temperatuur niet boven de 8 of 9 graden uit. Het is wel overwegend droog en af toe kan de zon eventjes doorbreken. De kans op een bui is het grootst op donderdag en vrijdag. Vallen die buien in de vroege ochtend of in de avond, dan kan er wat hagel of natte sneeuw bijzitten."

Ook de nachten worden weer kouder. "In de nacht van woensdag op donderdag zit je al snel weer op het vriespunt. Op beschutte plekken kan het zelfs een graadje vriezen. Een vleugje winterweer? Ik heb het liever over koud lenteweer."