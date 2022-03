We gaan vroeger de weg op door de zomertijd en daarom zijn reeën het haasje

Bij het ingaan van de zomertijd hoort niet alleen een uur eerder opstaan, ook is de kans op het aanrijden van wilde dieren groter. De politie en onder andere stichting Wildaanrijding waarschuwen mensen om beter op te letten als ze door natuurgebieden rijden. “Het is de meest kwetsbare tijd van het jaar.”

“Door de zomertijd staan mensen een uurtje eerder op”, zegt Luuk Rosen, boswachter Midden-Brabant. En dat betekent dat van de een op de andere dag de ochtendspits op een ander tijdstip is. “Mensen rijden dus ook een uurtje eerder door de natuurgebieden heen.”

Kwetsbare tijd

En dat maakt voor dieren nogal een verschil. Zij passen zich aan hun omstandigheden aan, legt Cor Lauwers van Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijding (SAMF) uit. “Als bijvoorbeeld reeën gewend zijn dat het op een bepaald tijdstip druk is op de weg, houden ze daar rekening mee. Nu dat tijdstip ineens een uur eerder is, is er meer kans op een aanrijding. Het is de meest kwetsbare tijd van het jaar.”

“Elk jaar worden er 900 tot 1000 reeën aangereden en dat zijn degene waarvan wij het weten. Het zijn er waarschijnlijk veel meer”, vertelt Luuk. Zowel Luuk als Cor benadrukken dat het dus echt oppassen geblazen is, want niet alleen reeën zijn mogelijk slachtoffer: “Ook hazen, vossen, eendjes, dassen”, somt Luuk op.

En ook de automobilisten lopen risico. Het zijn vaak flinke botsingen. En schade door een botsing met een dier wordt niet standaard gedekt, waarschuwt de Consumentenbond. Je draait dan dus zelf op voor de schade.

Botsingen voorkomen

Als bestuurder kun je een paar dingen doen om te voorkomen dat je een wild dier aanrijdt. Het belangrijkste is volgens Luuk en Cor om langzamer te rijden. “In buitengebieden mag je vaak 80. Maar wanneer je 60 rijdt heb je meer tijd om te reageren én om te remmen”, zegt Luuk.

En als het schemert moet je volgens Cor al helemaal opletten: “Je hebt dan niet alleen minder zicht, ook zijn veel dieren juist dan actief.” Verder zegt hij dat je er altijd uit van uit moet gaan dat er meerdere beesten kunnen oversteken. “Wanneer je er een ree ziet en remt, geef dan niet meteen vol gas als deze weg is. Vaak blijft het niet bij een en volgen er meer.”

Mocht je toch een bijvoorbeeld een ree aanrijden, bel dan de politie. “De politie stuurt dan de juiste mensen, die kunnen dan eventueel het dier uit zijn lijden verlossen”, sluit Luuk af.